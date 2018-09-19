Законопроект о реновации жилья в РФ внесен в Госдуму

Москва, , 12:23 — REGNUM Законопроект о реновации жилья в РФ внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Галина Хованская, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Законопроект направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда.

Инициатива предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством источников реализовывать программы реновации жилищного фонда.

Прежде всего, вводится понятие реновации жилищного фонда.

«Под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий», — следует из документа.