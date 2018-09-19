Рубль поддерживает ряд обстоятельств

Москва, , 12:16 — REGNUM Валютные торги 19 сентября открылись укреплением российского рубля. По состоянию на 10:50 по мск рубль укреплялся к доллару на 0,46% и к евро на 0,16%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 67,05, в паре с европейской — на отметке 78,47. Российскую валюту поддерживает ряд обстоятельств, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«На рынках сохраняется позитив в отношении экономик развивающихся стран, в том числе и потому, что взаимные торговые ограничения между США и Китаем оказались не такими жесткими, как ожидалось. Кроме того, на рубле благоприятно сказываются дорогая нефть, налоговый период и пятничные решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку и приостановить покупки валюты на внутреннем рынке вплоть до конца 2018 года», — пояснила эксперт.

Вместе с тем для рубля есть и риски. Не стоит забывать про санкции, кроме того, позитив в отношении валют развивающихся стран может в любой момент вновь смениться негативом, поскольку ключевые проблемы, такие как замедление глобального экономического роста на фоне масштабных торговых войн, все еще остаются нерешенными.

«Есть ощущение, что российский рубль почти исчерпал потенциал для укрепления. Сегодня, 19 сентября, российская валюта может продолжить рост, но уже в ближайшие дни рынок может развернуться. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару сегодня — 66,60−67,60 курса рубля к евро — 77,90−78,90», — считает Кулакова.

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