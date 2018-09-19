Доллар стоит меньше 67 рублей впервые с 27 августа

Москва, , 12:15 — REGNUM Курс американской валюты впервые с 27 августа опустился ниже 67 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в 10:07 мск показал снижение на 39 копеек и стал стоить 66,99 рубля. Европейская валюта подешевела на 32 копейки — до 78,26 рубля.

В начале торгов, таким образом, рубль показал уверенный рост к доллару и евро.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах валютной биржи 18 сентября рубль также показывал укрепление. К вечеру доллар подешевел на 0,87% — до 67,304 руб. Евро к вечеру 18 сентября также подешевел — на 0,78%, до 79,721 рублей.

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