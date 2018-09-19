«Государству надо повернуться к бедным людям лицом»

Владикавказ, , 12:09 — REGNUM К проведению пенсионной реформы в России отношение отрицательное. Я против повышения пенсионного возраста, потому что в стране недостаточно высокая продолжительность жизни. Россию сравнивают с другими странами в части увеличения продолжительности жизни населения. Статистика говорит, что граждане стали жить дольше, но реальная жизнь показывает, что это далеко не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент благотворительного фонда «Быть добру» (Республика Северная Осетия — Алания) Амурхан Кусов.

«При проведении пенсионной реформы дело не в продолжительности жизни, а в экономической составляющей. Если сложилась критическая экономическая ситуация и граждане спасают государство, тогда реформу проводить нужно, люди не откажутся помочь государству. Пр этом надо учитывать, что налоговые отчисления в Пенсионный фонд РФ простого работника и олигарха должны значительно отличаться, а не быть равными, как это сейчас происходит», — отметил эксперт.

Многие граждане работают, выйдя на пенсию, не потому что хотят, а потому, что не хватает средств на жизнь. Пенсионерам приходится очень сложно. Пенсия для людей — роскошь (премия), они ждут её, чтобы оплатить ЖКХ и купить лекарства. Пенсионеры плачут, если цены на лекарства поднимаются даже на копейку. Поэтому государству надо повернуться лицом к бедным людям.

«Если проводить реформы, то они должны быть направлены на то, чтобы спасать наше государство и улучшать жизнь простых людей. Сейчас сложилась такая ситуация, когда всем надо объединиться и понять, что России нужно развивать экономику в своей стране, а не ждать помощи от других стран. Если экономика будет крепкой, то не нужно будет проводить никаких пенсионных реформ», — высказал свое мнение Кусов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»