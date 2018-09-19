В Свердловской области стали строить больше жилья

Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области за январь-август ввели 977,3 тыс. кв. метров жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Больше всего построено в Екатеринбурге — более 359 тыс. В Сысерти ввели 64,8 тыс. (это больше 2017 года на 23%), в Верхней Пышме — 58,6 тыс. (на 43% выше), а в Белоярском — 50,4 тыс. (на 29% больше).

В пресс-службе губернатора отмечают, что из управленческих округов больше всего жилья сдано в Западном. При этом большой прирост даёт строительство малоэтажного жилья. При этом глава области Евгений Куйвашев ранее назвал строительную сферу опорой стратегической программы «Пятилетка развития».

В 2018 году областной минстрой по поручению Куйвашева продолжает воплощать в жизнь комплекс мероприятий, направленных на поддержку строительства в Свердловской области. Министр Михаил Волков ожидает, что за 2018 год в регионе введут не менее 2 млн кв. метров жилья.