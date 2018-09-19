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Граждане РФ с начала 2018 года взяли ипотечных кредитов на 1,8 млрд рублей

Экономика

Рост ипотечного рынка продолжается

Граждане РФ с начала 2018 года взяли ипотечных кредитов на 1,8 млрд рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ипотека

Москва, 19 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  В России не снижается интерес граждан к ипотеке. Так, только за август 2018 года банки выдали гражданам свыше 260−270 млрд рублей на приобретение ипотечного жилья. Это в полтора раза выше уровня августа 2017 года.

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Всего же с начала 2018 года было выдано 910−920 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн рублей, сообщает аналитический центр «Дом. РФ». Это также в полтора раза больше, чем за 8 месяцев 2017 года в количественном выражении, и в 1,65 раза — в денежном.

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Напомним, в июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%, по готовому жилью на вторичном рынке — 9,75%. А средневзвешенная ставка по всем выданным в июле кредитам составила 9,57%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, темпы роста ипотечного рынка к концу 2018 года могут составить 20−30%. Предполагаемый объём выдачи ипотеки по итогам года составит 3 трлн рублей.

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Ипотечное кредитование
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