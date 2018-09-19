Министр экономики Киргизии выступил против повышения налога с продаж до 5 %

Бишкек, , 12:03 — REGNUM Министр экономики Киргизии Олег Панкратов поручил отозвать законопроект об увеличении ставки налога с продаж с 2% до 5%. Об этом стало известно в ходе ведомственного совещания, сообщает пресс-служба министерства.

Также глава минэкономики поручил в срочном порядке разработать законопроект о введении моратория на другие законодательные инициативы, которые могут ухудшить положение бизнес-субъектов, работающих в республике.

Говоря о том, что до сих пор не решены вопросы, касающиеся введения льгот для промышленных предприятий в регионах, Панкратов признал, что такая ситуация сложилась по вине подчиненного ему ведомства.

«Вопрос необходимо в срочном порядке решить, а дисциплинарной комиссии — рассмотреть ответственность курирующего заместителя министра и принять соответствующие меры», — подытожил министр.

ИА REGNUM напоминает, в начале августа 2018 года стало известно о том, что министерство экономики Киргизии подготовило проект закона о внесении в Налоговый кодекс поправок, касающихся увеличения ставки налога с продаж с 2% до 5% при осуществлении наличных расчетов.

По мнению предпринимателей, эта инициатива, возможно, лоббирует интересы банков, заинтересованных в том, чтобы малый и средний бизнес использовал их POS-терминалы в своей работе с клиентами. Эксперты также выступают против этого законопроекта, поскольку опасаются

«банкротства половины бизнеса в Киргизии».

Отметим, что ранее правительство Киргизии внесло в законодательство изменения, предусматривающие освобождение от имущественного и земельного налогов, а также от налога на доходы на срок от 5 до 10 лет для новых промышленных предприятий в дотационных регионах страны.