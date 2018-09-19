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Новак рассказал о мерах для стимулирования нефтедобычи в РФ

Экономика

В правительстве предложения предварительно обсудили и одобрили

Тюмень, 19 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  Шесть мер, предлагаемых министерством энергетики, позволят стимулировать нефтедобычу в России. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли в Тюмени.

Первым делом Минэнерго предлагает применить повышенный коэффициент амортизации для инвестиций в западносибирские месторождения. Это позволит, в частности, нарастить нефтедобычу к 2035 году на 461 млн тонн.

В качестве второй меры предлагается дополнительно стимулировать геологоразведку. Третье предложение — ускорить переход отрасли на налог на добавленный доход (НДД).

В четвертых, предлагается законодательно изменить критерии предоставления льгот для новых месторождений. К 2021 году это нарастит добычу на 25 млн тонн и даст примерно 265 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет.

В качестве пятой меры названо стимулирование третичных методов нефтеотдачи, применение которых экономически невыгодно — применение понижающего коэффициента НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Шестая мера — стимулирование нефтяных оторочек, то есть участков нефтегазовой или нефтегазоконденсатной залежи, в которой газа больше, чем нефти. Их разработка на текущий момент невыгодна.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что разработанные Минэнерго льготы, стимулирующие добычу нефти, в правительстве уже предварительно обсудили и одобрили.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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