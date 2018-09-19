Госдума усиливает контроль за исполнением местных бюджетов

Москва, , 12:23 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на усиление роли органов финансового контроля за расходами местных бюджетов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

В частности, авторы законопроекта предлагают усовершенствовать контроль за бюджетами муниципального и регионального значения. Сегодня органы финансового госконтроля могут следить за соблюдением бюджетного законодательства и соответствующих нормативных актов, однако такого контроля недостаточно для того, чтобы пресекать нарушения в этой области.

В связи с этим, правительство предлагает установить, что органы финконтроля могут следить за проведением межбюджетных трансфертов, а также выдачей бюджетных кредитов участниками бюджетного процесса. При этом также уточняются случаи, при которых орган госконтроля может применять бюджетные мер принуждения. В частности, одной из таких мер могут стать более жестких условий санкционирования оплаты денежных обязательств нарушителей, осуществляемого органами Федерального казначейства.

Однако правительство уточняет, что крайняя бюджетная мера принуждения — передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, — будет заморожена до 2020 года.

Помимо этого, авторы инициативы также предлагают уточнить единый подход к определению суммы средств из бюджета, которые были неправомерно использованы, а также порядок их возмещения. Методику расчетов определит Минфин РФ в подзаконном акте.