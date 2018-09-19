В Таджикистане продолжает ухудшаться соотношение экспорта и импорта

Душанбе, , 11:59 — REGNUM Внешнеторговый оборот Таджикистана за первые восемь месяцев 2018 года составил $2 млрд 820 млн. Таким образом зафиксирован рост в 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили в Агентстве по статистике при президенте страны.

При этом отмечается усугубление дефицита торгового баланса, который за указанный отрезок времени составил $1 млрд 395 млн (в прошлом году этот показатель составлял около $1,1 млрд).

За отчетный период Таджикистан импортировал товаров на сумму свыше $2 млрд 107 млн (рост 20%). Основными позициями в структуре импорта стали транспортные средства, машины и оборудование, а также минеральные продукты.

Тем временем экспорт составил всего около $713 млн, в процентном выражении его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года тоже скромнее — менее 17%. За рубеж на продажу в основном шли минеральные продукты, недрагоценные металлы, изделия из них и текстиль.

Лидеры по двустороннему товарообороту с Таджикистаном сохраняют свои позиции. На первом месте по-прежнему Россия, торговля с которой у Таджикистана только растет — на 10% по сравнению с тем же отрезком 2017 года. Теперь этот показатель составил $651 млн. Далее в первой тройке «рейтинга» Казахстан (свыше $553 млн) и Китай ($433 млн). Среди основных торговых партнеров статистическое агентство выделяет также Турцию, с которой Таджикистан за первые восемь месяцев года наторговал на $268 млн и Узбекистан с показателем в $192 млн.

При этом отмечается стремительное снижение объемов торговли с Ираном — более, чем на треть за год, в январе-августе 2018 товарооборот оценивается в немногим более $70 млн.