Два рязанских города получат 125 млн рублей на развитие

Касимов, Рязанская область, , 11:54 — REGNUM Города Сасово и Касимов (Рязанская область) получат из федерального бюджета 125 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 19 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Города получат деньги в связи с победой в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего правительство выделило 4,9 млрд рублей. Они распределены между 43 субъектами России.

«Подписанным распоряжением эти средства распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов в 80 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что итоги конкурса были подведены Минстроем РФ. Город Касимов стал одним из победителей в номинации «Исторические поселения», а Сасово — в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».