Чулочно-трикотажную фабрику в Чувашии суд признал банкротом

Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии вынесено судебное решение по делу о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), владельцем которого является предприниматель Владимир Ермолаев. Арбитражный суд республики признал ЧТФ банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению суда, процедура наблюдения прекращена, общество признано несостоятельным (банкротом).

«Открыть конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Чулочно-трикотажная фабрика» на шесть месяцев, до 14 марта 2019 года», — говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим утверждён член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Вячеслав Самсонов (г. Нижний Новгород). Данное решение может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на собрании кредиторов было принято решение об обращении в арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании ЧТФ банкротом и об открытии конкурсного производства.

Напомним, процедура наблюдения в отношении фабрики была введена 28 февраля 2018 года по заявлению налоговой службы, которая также требовала включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет 12 652 826 рублей 88 копеек. Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк: согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

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