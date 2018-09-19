В микрофинансовых организациях Новосибирска выявлены нарушения

Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В одном из районов города Новосибирска на предмет соблюдения действующего законодательства микрофинансовые организации проверил общественный совет партийного проекта «Народный контроль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оказалось, что все пять микрофинансовых организаций Октябрьского района города, расположены в нестационарных объектах в местах, предназначенных для остановочных и торговых павильонов, киосков.

Кроме того, меры конфиденциальности при хранении персональных данных заёмщиков соблюдались не в полной мере.

«После настойчивых просьб познакомить с проектом договора микрозайма в компании «Отличные наличные» (ООО «Авантаж») был предложен к ознакомлению договор с чужими персональными данными (действующий договор займа), в компании «Быстроденьги» — распечатан и выдан к ознакомлению договор с чужими персональными данными (прекративший действие договор займа)», — рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль», депутат законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина.

Также, ни в одной из проверенных микрофинансовых организаций нет возможности предварительного ознакомления с пакетом документов, которые должен подписать заёмщик для получения денежных средств: проектом договора микрозайма, согласием на обработку персональных данных, анкетой к заполнению персональными данными. Все эти документы предоставляются заемщику лишь после предоставления и внесения персональных данных, непосредственно для подписания заявления. Что не позволяет ему ознакомиться с текстом договора и его условиями до внесения персональных данных в компьютер организации.

Напомним, что комитет Госдумы по финансовому рынку в ближайшее время планирует подготовить законопроект, согласно которому для финансовых организаций, не внесённых в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, может быть введена уголовная ответственность.

По мнению некоторых экспертов, перед принятием соответствующего законопроекта, необходимо провести исследования, а к установлению закона государству нужно подходить очень аккуратно.

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