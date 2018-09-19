Правительство РФ обещает нефтяникам новые льготы

Москва, , 11:43 — REGNUM Правительство России намерено поддержать нефтяников рублём. Несмотря на то, что, по заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, повышать цены в этом году больше нельзя, правительство может увеличить лимит поддержки нефтяной отрасли.

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По оценкам экспертов, новые льготы и компенсации могут обойтись государству не менее чем в 900 млрд рублей, пишут «Ведомости». Однако эти затраты должны окупиться дополнительными налогами, которые бюджет в будущем получит от нефтяников — это свыше 1,7 трлн рублей.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявлял о необходимости провести инвентаризацию запасов углеводородного сырья, детально оценить существующую систему льгот, выработать предложения о точной настройке механизмов стимулирования, чтобы «предоставление льготы давало ожидаемый результат».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания по развитию нефтедобывающей отрасли 18 сентября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что разработанные Минэнерго льготы, стимулирующие добычу нефти, в правительстве уже предварительно обсудили, и «они поддержаны».

Как пояснил глава Минэнерго Александр Новак, речь идет о шести типах льгот для стимулирования добычи нефти. Меры должны привести к росту инвестиций в отрасль и увеличению поступлений в бюджет.

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