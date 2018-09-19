Провал украинской приватизации: Все хорошо только с арендой госимущества

Киев, , 11:41 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины уже выполнил годовой план поступлений от аренды государственного имущества. Об этом заявил и.о. главы ведомства Виталий Трубаров, сообщает сегодня, 19 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

По данным Трубарова, от аренды государственного имущества в бюджет Украины уже поступил 1 млрд грн. Вместе с тем, чиновник дал понять, что результаты могли бы быть и лучше.

«Сегодня… существует огромное количество объектов, находящихся на балансе различных министерств и ведомств, которые не используются, пустуют, а могли бы приносить деньги в бюджет. В очередной раз призываю балансодержателей более активно передавать такие объекты для аренды», — заявил Трубаров.

Кроме того, по его словам, Фонд также разработал «новый и революционный» закон об аренде государственного имущества — «который уменьшает в разы документооборот, уменьшает сроки и упрощает процедуры передачи имущества в аренду, минимизирует роль чиновника и закладывает механизмы борьбы с недобросовестными арендаторами».

Чиновник призвал депутатов Рады «взяться за него» еще в этом году.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года поступления в бюджет Украины от аренды госсобственности составили 1,041 млрд грн. Тогда Трубаров заявил, что это «один из лучших показателей фонда за все годы». добавив, что в базе фонда 5813 объектов, которые могут быть сданы в аренду.

Кроме того, Фонд государственного имущества Украины ожидает получить в 2018 году около 2 млрд грн от продажи объектов т.н. «малой приватизации». В начале сентября глава Фонда заявил, что из 277 объектов малой приватизации, по которым уже объявлены аукционы, удалось продать 49 на общую сумму более 47 млн грн.

При этом государственный бюджет на 2018 год предусматривает в общем 21,3 млрд грн поступлений от приватизации.

В начале сентября Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизаци и проведения конкурса по продажи пакета акций «Центрэнерго». Предположительно, конкурс по продаже"Центрэнерго"состоится в конце ноября 2018 года, а государство сможет получить вырученные средства уже в декабре 2018 года — что даст возможность хотя бы частично выполнить годовой план.

ЭкономистАлександр Гончаров, основатель «Киевского фондового центра», в своей колонке для «112.ua» отмечает, что вместо запланированных поступлений от приватизации в госбюджет-2018 в размере 21,3 млрд грн реально получено за январь — июль текущего года всего лишь 49,9 млн грн (без учета аренды и малой приватизации — ред.).

«Это свидетельствует, во-первых, о провале нового закона о приватизации и неумении нардепов прогнозировать ожидаемый эффект от принимаемых законодательных актов, а во-вторых, новое руководство Фонда госимущества, широко распиарив якобы уникальное значение отбираемых ими советников, так и не извлекло горьких уроков из провальной работы своих предшественников», — утверждает эксперт.

Гончаров также отмечает, что накануне Счетная палата обнародовала следующие «беспристрастные и тревожные» цифры: за 9 месяцев 2017 года в результате финансово-хозяйственной деятельности только 14 государственных предприятий показали прибыль, 20 — удовлетворительную работу, 49 — неэффективную.

«На самом деле все может быть значительно хуже, так как финансово-экономические показатели каждого второго госпредприятия совсем отсутствуют. В то же время если Фонд госимущества Украины собрался выставить на продажу максимальное количество объектов, чтобы выручить как можно больше денег, то вряд ли ему удастся осуществить такой план», — резюмирует специалист.