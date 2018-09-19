«Решить проблемы пенсионной системы помогут деньги, «принесенные ветром»

Владикавказ, , 11:25 — REGNUM Государство состоит из разных социальных слоев, у этих слоев разные интересы. Тек слои, которые больше влияют на решения государства, они больше используют те источники решения государственных вопросов, которые меньше всего их касаются. Если бы в стране было консолидированное общество, то для решения проблем в пенсионной системе можно было консолидировать не только от самих же работающих, но и от перераспределения национальных природных богатств, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты Республика Северная Осетия-Алания Казбек Туганов.

«Для этого, чтобы деньги поступили в федеральный бюджет и в бюджет Пенсионного фонда РФ необходимо ввести прогрессивную шкалу подоходного налога (тот, у кого больше денег, ответственность больше), а также увеличить налог на деньги, «принесенные ветром» (это деньги, которые получаются в результате сверхприбыли из-за скачков цен на энергоносители, в частности, на нефть и т д.). Также никто не обосновал с точки зрения логики, почему подняли возраст на пять лет, а не три или на два года. Кроме того, очень много вопросов вызывает использование средств ПФР — как работают деньги, получаемые ПФР от населения, кто отвечает за расходование средств фонда», — отметил эксперт.

Проблем много в пенсионной системе много и решать их надо, но нужно стремиться к социальному государству и социальной справедливости. Социум — это ответственность, власти имеют право не только принимать решения, но и нести за них ответственность. В России один из самых высоких разрывов между бедными и богатыми, что является критическим для социального общества. Это также нужно учитывать, и в этих условиях принимать ответственные решения, а не увеличивать защитные меры только для государства. Нужно сбалансировать общество, чтобы оно более позитивно развивалось.

«Пенсионную реформу нужно очень глубоко продумывать. Не откладывать её, а заниматься ею, обсуждать некоторые аспекты в течение, например, года, а потом уже начинать реализацию. Нужно всё продумать в комплексе, потому что пенсионная реформа касается не только пенсионеров, но и всех граждан. Все системы государства должны быть проинспектированы, в частности ПФР, для участия в процессе реформирования, всё должно быть сбалансировано», — высказал свое мнение Туганов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»