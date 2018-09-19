На севере Забайкалья введён режим ЧС из-за нехватки угля

Чита, , 11:26 — REGNUM Едва начавшись, отопительный сезон в Тунгокоченском районе Забайкальского края оказался сорванным. По данным регионального министерства территориального развития, режим ЧС на этой территории пришлось вводить из-за нехватки запасов угля для начала отопительного сезона. В частности, известно, что в селе Верх-Усугли он введён с 14 сентября 2018 года, а в Вершино-Дарасунском — с 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил замминистра территориального развития края Алексей Горенков, для того, чтобы решить проблему, ресурсоснабжающая организация в ближайшее время получит 10 миллионов рублей. Эти средства представляют собой субсидии на компенсацию межтарифной разницы и предназначены для разблокировки счетов и приобретения топлива.

В качестве дополнительной меры обеспечения отопительного процесса региональное министерство договорилось о выделении муниципалитету более 2 тысяч тонн угля из материального резерва Забайкальского края.

Напомним, подключение к теплоснабжению социальных объектов началось в регионе с 15 сентября. Всего к зиме необходимо было подготовить более 800 котельных, свыше 1250 километров тепловых сетей, более 1150 километров водопроводных и свыше 770 километров канализационных сетей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о надвигающемся в Забайкальский край ненастье с сильным ветром, понижением ночных температур и установлением временного снежного покрова известили накануне синоптики.

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