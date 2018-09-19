Минсельхоз добился фиксации цен на удобрения в период полевых работ

Москва, , 11:18 — REGNUM Правительство России договорилось с производителями минеральных удобрений о фиксации цен в период осенних полевых работ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

«Учитывая финансовую нагрузку на аграриев, Минсельхоз совместно с Минпромторгом договорились с производителями минеральных удобрений о фиксации цен в период осенних полевых работ», — заявил Патрушев.

В настоящее время речь идёт об использовании 2,5 млн минеральных удобрений, что практически на уровне прошлого года, несмотря на повышение цен — в период проведения весенних полевых работ многие регионы столкнулись с ростом цен на горюче-смазочные материалы, указал министр.

«Чтобы заместить аграриям дополнительные затраты, правительство РФ пошло на беспрецедентные меры поддержки. Выделило из Резервного фонда 5 млрд рублей», — напомнил он.

Министр поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное рассмотрение и согласование выделения средств в рамках трёхсторонней комиссии.