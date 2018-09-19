Чувашия закупает машины скорой помощи на 90 млн рублей

Чебоксары, , 11:18 — REGNUM Республиканская станция скорой медицинской помощи минздрава Чувашии опубликовала три извещения о закупке 26 машин скорой помощи. На этом планируется потратить из бюджета региона более 90 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В один день объявлено сразу три аукциона по закупке автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», включая оборудование. Начальная цена двух закупок составляет по 17 547 109 рублей, на эти средства планируется приобрести 10 машин. Начальная цена контракта ещё одной закупки определена в сумме 56 150 748,8 рублей, они будут направлены на приобретение 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, предварительная стоимость затрат на покупку 26 машин превышает 91,244 млн рублей. Средства выделяются в виде целевых субсидий из республиканского бюджета Чувашии.

Согласно техзаданию, транспортные средства должны быть не ранее 2018 года выпуска, иметь автомобильный видеорегистратор, оснащены медицинским оборудованием и системой «Глонасс».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершилась централизация службы скорой медицинской помощи и начал работать единый call-центр «103». Сотрудник направляет к пациенту ближайшую к месту вызова бригаду скорой медицинской помощи, исходя из принципа оптимальной доступности, а не территориальной закрепленности. По данным министерства здравоохранения, менее чем за 30 секунд в службу скорой медицинской помощи в Чувашии дозваниваются 95% вызывающих. Каждый автомобиль скорой помощи в регионе оснащен навигационной системой «Глонасс», что позволяет контролировать в режиме онлайн передвижение бригад скорой помощи и их статуса (свободен или занят).

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