Патрушев: Аграрии должны быть благодарны за 5 млрд рублей на ГСМ

Москва, , 11:15 — REGNUM Минсельхоз планирует продолжать мониторинг цен на ГСМ и намерен обращаться в правительство с просьбой о компенсации аграриям роста цен на топливо, при этом напоминает, что аграрии брали на себя риски, и советует быть благодарным правительству, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме депутат Николай Панков («Единая Россия») задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву вопрос о мерах ведомства в случае роста цен на ГСМ. Он напомнил, что в мае был скачок цен на ГСМ, правительство компенсировало всего лишь 5 млрд из 12 млрд подтвержденных затрат аграриев. Панков поинтересовался, не планирует ли Минсельхоз компенсировать оставшиеся потери.

Патрушев подтвердил, что подсчитанная сумма потерь от роста цен на ГСМ составила 12 млрд, однако, по его мнению, аграрии должны четко осознавать риски своей деятельности.

«Рост цен произошел с января по июнь, мы сколько смогли, столько компенсировали. Да, сумма ущерба была нами посчитана, она составляла порядка 12 млрд, но при этом надо четко понимать, что мы с вами живем в рыночной экономике, они (аграрии), когда принимали решение о том, что они занимаются сельскохозяйственным бизнесом, брали на себя определенные риски, понимали, что цены на разное сырьё могут колебаться», — заявил Патрушев.

Выделение компенсации в размере 5 млрд, по мнению главы Минсельхоза, — это уже победа.

«Да, мы пытаемся зафиксировать цены и на ГСМ, и на удобрения, но надо четко понимать, что получилось из Резервного фонда взять 5 млрд — это уже победа. Мы будем просить правительство, чтобы компенсировать им, но, на мой взгляд, надо быть благодарным правительству, что они приняли беспрецедентное решение и 5 млрд им уже и так погасили», — заключил Патрушев.