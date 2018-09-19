«Звездочка» и Минобороны продолжают выяснять, кто кому должен

Северодвинск, Архангельская область, , 11:11 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отложил на 6 ноября 2018 года рассмотрение иска Министерства обороны РФ о взыскании с северодвинского Центра судостроения «Звездочка» более 3,7 млрд рублей, сообщает PortNews.

Напомним, иск о взыскании за нарушение сроков выполнения работ был подан в суд в январе. Истец заявил ходатайство об отложении слушаний, так как ему не хватило времени изучить более 180 представленных ответчиком томов документации. Ответчик против отложения не возражал.

Одновременно с этим Центр судоремонта подал иск к Миноброны на 6,7 млрд рублей, но Арбитражный суд Москвы иск отклонил. Аналогичный иск теперь предстоит рассмотреть Верховному суду РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поводом для судебных разбирательств стал госконтракт на ремонт и переоборудование подлодки «Подмосковье», заключенный еще в 2004 году. Работы должны были выполняться в два этапа: 1-й — ремонт, переоборудование и модернизация АПЛ (стоимость — 22,8 млрд рублей), 2-й — проведение испытаний комиссией госприемки (22,8 млн рублей).

Документы подтверждают, что «Звездочка» выполнила работы по первому этапу. Согласно акту сверки взаимных расчетов, подписанному сторонами, задолженность Минобороны РФ перед предприятием составляет 6,8 млрд рублей. В июне 2017 года «Звездочка» направила ведомству соответствующий счет, который на момент начала судебного разбирательства не был оплачен. Минобороны объясняет это тем, что в течение 2004−2017 годов центру судоремонта было перечислено более 16 млрд рублей авансовых платежей.

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