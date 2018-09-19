Правительство Прикамья аннулировало аукцион на авиауслуги

Пермь, , 11:05 — REGNUM Аппарат правительства Пермского края отменил аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом. Объявление, опубликованное 11 сентября, аннулировано спустя неделю — 18 сентября.

По данным информресурсов, заказчик намерен изменить условия тендера. Они коснуться срока контракта. В техзадании, отмененного конкурса, контракт подразумевал работу авиаторов в течение года — до 30 сентября 2019 года. В планах увеличить срок до 2020 года. Якобы этот позволит привлечь более выгодных участников.

Добавим, согласно документации аннулированного аукциона, начальная цена лота составляла 2 млн рублей. Стоимость одного полета, исходя из трех коммерческих предложений, в среднем составила около 131,7 тыс. рублей. Планировалось, что перевозчик будет выполнять авиарейсы по заявкам правительства, в обязанности которого входило уведомление исполнителя о планируемой поездке за два дня до ее начала. Предполагалось, что полеты будут осуществляться как в регионе, так и на территории России.