«В пенсионной реформе необходимо учесть отраслевую дифференциацию»

Йошкар-Ола, , 11:01 — REGNUM Из истории известно, что любая цивилизованная страна проводит комплекс мероприятий, направленных на социальное содержание своих нетрудоспособных граждан. Пенсионное законодательство, как правило, является отражением анализа целого ряда факторов социально-экономического и социокультурного развития, к числу которых относятся продолжительность жизни населения, состояние его здоровья, качество жизни, развитие медицины, характер трудовой деятельности населения и ее условия, анализа указанных выше и многих других параметров как в целом по стране, так и по регионам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГБНУ «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», кандидат исторических наук Евгений Кузьмин.

В дореволюционных источниках по истории России можно встретить сведения о наделении князьями и воеводами своих подданных, участвовавших в военных походах или охранявших владения князя, пожизненным денежным довольствием или земельным наделом. Со временем такая практика стала распространяться не только на военных, но и на государственных служащих. С развитием промышленного производства, строительством многочисленных железных дорог во второй половине XIX века был принят закон, обязывающий владельцев формировать отчисления из заработной платы рабочих и за счет этих денег выплачивать предусмотренные пособия.

Установившаяся советская власть также понимала необходимость пенсионного обеспечения граждан. Практически сразу были утверждены постановления «О выдаче процентных надбавок к пенсиям военно-увечных» (1917), «Об утверждении Положения о социальном обеспечении трудящихся» (1918). В 1924 году было введено пенсионное обеспечение за выслугу лет для научных работников и преподавателей рабочих факультетов, в 1925-м — для учителей. Размер пенсии в тот период зависел от среднемесячного заработка получателя, условий труда и состава семьи, формирование социального фонда осуществлялось за счет уплаты предприятиями и организациями страны налогов в общий бюджет, из которого выделялись деньги на выплату пенсий.

Пенсионный возраст по старости в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин стал устанавливаться в СССР в конце 1920-х годов на основании данных статистики и физиологии в отношении причин понижения или значительного ограничения трудоспособности. Впервые это произошло в отношении рабочих текстильной промышленности 5 января 1928 года. В 1930-х годах пенсия по старости стала устанавливаться рабочим других отраслей промышленности, к 1937 году она распространилась на всех служащих. При этом следует заметить, что тогдашняя пенсионная политика носила классовый характер, стала отражением господствовавшей в обществе идеологии, согласно которой рабочий класс был самым прогрессивным, вследствие чего огромный массив населения страны долгое время находился вне рамок пенсионного законодательства.

Закон СССР от 14 июля 1956 года «О государственных пенсиях», вступивший в силу с октября того же года, подтвердил указанный выше пенсионный возраст для всех рабочих и служащих, в 1964-м этот возраст был установлен и для колхозников. К этому времени сформировались и виды пенсионного обеспечения (по старости, инвалидности, потере кормильца), были введены дополнительные (повышающие) пенсии за выслугу лет, персональные пенсии за особые заслуги перед государством, на пенсию можно было выйти на 10−15 лет раньше, так как действовали различные льготы (работа в тяжелых климатических условиях или на вредном для здоровья производстве). Минимальный трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, составлял 25 и 20 лет. Пенсии представляли собой гарантированные ежемесячные денежные выплаты, размер которых, как правило, соизмерялся с прошлым заработком.

Пенсионный возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин сохранился и при принятии всех дальнейших пенсионных законов в нашей стране. К их числу относятся законы «О пенсионном обеспечении граждан в СССР» (15.05.1990), «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (20.11.1990), «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (15.12.2001), «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (17.12.2001) и последующие за ними.

Надо заметить, что за время существования подобной структуры пенсионной системы сменились эпохи, произошли крупные тектонические сдвиги в самом базисе государства. И, очевидно, что вопрос пересмотра функционирования пенсионной системы государства в части возрастных порогов назревал уже не одно десятилетие. И в 2018 году, учитывая общую тенденцию к увеличению продолжительности жизни населения, развития высокотехнологичных производств, высокого уровня занятости в реальном секторе экономики людей пенсионного возраста, правительство России инициировало повышение пенсионного возраста населения — женщин с 63 лет, мужчин с 65 лет.

«Данная «оптимизация», безусловно, принимается населением достаточно болезненно, как и множество других предыдущих реформ. Региональному ученому сообществу, видится, что необходимо проработать возможности отраслевой дифференциации при определении пенсионного возраста. Трудно представить ветеранов, рабочих «горячих цехов», строительства, сельских механизаторов могущих в массе своей трудиться до определенных законом возраста. Напротив, люди умственного труда, например, ученые, с годами только совершенствуют научный опыт.

Есть множество и других вопросов. Но имея в виду достаточно «сырой» характер предстоящей реформы, вопросы будут (и должны) прорабатываться в течение всего переходного этапа. Следует видеть и рациональные зёрна в пенсионной реформе. Во-первых, достаточно длительный «щадящий» переходный период, что дает шанс на постепенную адаптацию населения с одной стороны и корректировку правительством законодательных норм и положений с другой стороны; во-вторых, появится возможность заметно поднять размер финансового обеспечения пенсий, что позволит решить проблему «нищенских» пенсий», — высказал свое мнение Кузьмин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»