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В РФ могут разрешить выпуск акций для основателей компаний

Экономика

Эта мера может позитивно сказаться на процессе возврата компаний из офшоров

В РФ могут разрешить выпуск акций для основателей компаний
Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Москва, 19 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  В Минэкономразвития России предложили разрешить публичным и непубличным компаниям выпуск обыкновенных акций с особыми условиями. Об этом пишут 19 сентября «Ведомости».

По сведениям газеты, если дать бизнесу право выпускать ценные бумаги с особыми условиями (в том числе и «суперголосующие» — для владельцев предприятий и мажоритариев), эта мера может позитивно сказаться на процессе возврата компаний из офшоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что альтернативные зарубежным офшорам территории в Калининградской области и Приморском крае могут начать работу в России уже осенью 2018 года.

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