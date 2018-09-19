Главе агрохолдинга «Евродон» нашли замену

Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Комитет по управлению проблемными активами Внешэкономбанка нашёл для агрохолдинга «Евродон» новых управленцев. Руководящая команда должна провести аудит предприятий, восстановить нарушенные технологические процессы и отношения с поставщиками.

Наряду с этим, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, Внешэкономбанк будет искать «Евродону» профильного инвестора.

Вместе с тем предложение Внешэконобанка покинуть пост генерального директора группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев отклонил. По мнению кредитора, из-за организационных и производственных ошибок, допущенных Ванеевым, предприятие пришло в упадок. В пресс-службе агрохолдинга происходящее называют информационной войной.

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Ранее от российского агрохолдинга Внешэкономбанк потребовал вернуть задолженность по кредиту от 2013 года на 10,1 млрд рублей. В ответном письме кредитору глава «Евродона» напомнил о том, предприятие находится в непростой финансовой ситуации и попросил отсрочки.

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На фоне сложившейся непростой ситуации в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как работники одной из птицеферм заживо уничтожают поголовье птиц. В ситуацию вмешались правоохранительные органы. Депутаты Госдумы, в свою очередь, обратились в Генпрокуратуру РФ и МВД РФ с требованием провести проверку на предприятии.

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