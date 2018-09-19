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В Воронежской области собран первый миллион тонн сахарной свеклы

Экономика

В некоторых районах области урожайность превышает 500 центнеров с гектара

В Воронежской области собран первый миллион тонн сахарной свеклы
jackmac34
Свекла

Воронеж, 19 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  Первый миллион тонн сахарной свеклы собран сельхозпредприятиями Воронежской области по состоянию на 18 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На данный момент в регионе убрано 33,51 тыс. гектаров сахарной свеклы — это 26% от всей уборочной площади. Средняя урожайность по области составила 308,9 центнера с гектара, но в отдельных районах — например Хохольском и Новоусманском — урожайность превышает показатель в 550 ц/га.

К приемке и переработке сахарной свеклы приступили все девять сахарных заводов. Уже выработано 128 тыс. тонн сахара.

В этом году урожай сахарной свеклы в регионе ожидается на уровне 4 млн тонн. В 2017 году, по данным на ноябрь, хозяйства региона получили 5 млн тонн свеклы.

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Урожай
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