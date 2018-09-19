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Китай повышает пошлины на 5,2 тыс. американских товаров

Экономика

Пекин подготовил зеркальный ответ Вашингтону

Китай повышает пошлины на 5,2 тыс. американских товаров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 19 сентября 2018, 10:50 — REGNUM  Повышенные торговые сборы на более чем 5,2 тыс. наименований товаров из США будут введены в Китае с 24 сентября. Сообщение об этом распространил китайский минфин.

Под новыми пошлинами в размере 5−10% окажутся американские товары стоимостью $60 млрд. Новые правила начнут действовать в полдень 24 сентября по пекинскому времени.

Введением пошлин Китай отвечает на аналогичную меру со стороны США. Ранее Пекин инициировал в ВТО разбирательство против Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении на китайские товары пошлин в размере 10%. Решение распространяется на продукцию стоимостью $200 млрд и вступит в силу 24 сентября. С 1 января пошлины вырастут до 25%.

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Торговая война между Китаем и США
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