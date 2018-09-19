Минсельхоз обещает компенсации пострадавшим от ЧС регионам

Москва, , 10:44 — REGNUM Нанесённый ущерб, причинённый аграриям в 2018 году, по 18 регионам составил по этим регионам 5 млрд 850 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

«Сейчас экспертная оценка проведена только по 18 регионам. Нанесённый ущерб, причинённый аграриям, на сегодняшний день составил по этим регионам 5 млрд 850 млн рублей», — заявил Патрушев.

«По результатам экспертной оценки всех пострадавших субъектов будет получена конечная сумма, которая покажет полный объём ущерба. Правительство проведёт работу по его компенсации», — подчеркнул он, заверив, что средства «в бюджете есть».

Из-за неблагоприятных погодных условий сроки сева в ряде регионов сдвинулись на две-три недели. Это, конечно, повлияло на объём урожая и сроки. Тем не менее, аграрии качественно провели посевные работы, общая посевная площадь составила более 79 млн га, в том числе яровыми засеено 52,5 млн га.

В результате погодных аномалий, режим чрезвычайной ситуации на сегодняшний день введён в 23 регионах. Минсельхоз России ведёт постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций на всей территории России.