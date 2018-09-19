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Крупнейший сталепрокатчик на Украине: на УЖД царит хаос

Экономика

ArcellorMittal планировал поставлять в три раза больше концентратов

Крупнейший сталепрокатчик на Украине: на УЖД царит хаос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 19 сентября 2018, 10:34 — REGNUM  Реформа управления в «Украинских железных дорогах» (УЖД) привела к хаосу, заявил гендиректор предприятий ArcelorMittal на Украине и в Казахстане ПарамжитКалон, сообщает 19 сентября УНИАН.

По его словам, за прошедший год ситуация на УЖД ухудшилась, синхронной работы на местах и в головном офисе компании нет. Из-за хаоса в управлении УЖД, ArcelorMittal сократил отправки за последний год на 25%, ожидается дальнейшее сокращение перевозок.

Калон подчеркнул, что его компания планировала ежемесячно отправлять в Восточную Европу 300 тыс. т концентратов, однако из-за проблем с УЖД компания отправляет лишь порядка 100 тыс. т.

Напомним, ранее представители бизнеса на Украине пожаловались правительству на необоснованное повышение тарифов на грузоперевозки на УЖД.

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Социально-экономический кризис на Украине
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