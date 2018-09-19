Автотрассу М-3 «Украина» в Калужской области ждёт дальнейшая реконструкция

Калуга, , 10:33 — REGNUM Вопросы дальнейшего проектирования реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участках 37 — 173 км, 65 — 124 км были рассмотрены на заседании рабочей группы в Калуге. Как сообщили 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на встрече отмечалась необходимость устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск, а также вблизи особой экономической зоны ППТ «Калуга» (Боровская площадка) в связи с увеличением в перспективе грузового транспортного потока на этом участке дороги. Отдельное внимание было уделено переустройству высоковольтных линий электропередачи, отдельных участков газопроводов.

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Напомним, проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации трассы М3 «Украина» реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения — 23 года.

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Данный проект реализуется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)» и программой деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (2010−2020 гг.), утвержденный правительством Российской Федерации.

Добавим, что в 2018 году на развитие дорог Калужской области выделено 850 млн рублей из федерального бюджета.

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