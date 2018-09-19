Четыре воронежских агрокомпании стали банкротами по искам банка «Авангард»

Воронеж, , 10:31 — REGNUM Четыре воронежских компании признаны решениями Воронежского арбитражного суда банкротами по искам банка «Авангард», сообщает ИА REGNUM 19 сентября со ссылкой документы, размещенные в картотеке арбитражных дел.

Так, в соответствии с документами суда, решение о признании банкротом и введении конкурсного производства вынесено в отношении ООО «Курбатовский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ). Компания занимается производством масел и жиров, по итогам 2016 года убыток компании составил около 15 млн рублей. Иск о банкротстве предприятия был подан в апреле в связи с долгом в 113,7 млн рублей: решение о взыскании этой суммы было вынесено московским судом еще в 2017 году, однако деньги выплачены не были. В июле этого года уже Воронежский арбитраж постановил признать завод банкротом и ввести конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства сроком на шесть месяцев. На 6 ноября этого года назначено судебное заседание по вопросу продления срока конкурсного производства или завершения процедуры конкурсного производства.

В августе воронежский арбитраж признал банкротом другого должника банка «Авангард» — ООО «Нижнедевицк-1» (специализируется на растениеводстве) — из-за долгов 2015 года в общей сумме почти 49 млн рублей (ранее решение о взыскании долга также вынес московский арбитраж).

ООО «Семилуки-1» была признана решением Арбитражного суда Воронежской области банкротом в июле, из-за долга перед банком «Авангард» в более чем 20 млн рублей.

Решение о признании банкротом ООО «Семилуки-2» (так же как и предыдущая, специализируется на растениеводстве) было вынесено в конце августа, поводом к иску стал долг в более чем 570 млн рублей. Отметим, что, судя по открытым данным, все компании в 2016 году сработали с убытком.