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«Газпром нефти» через три года нужны стимулы от государства

Экономика

Пока добыча остается на стабильном уровне

«Газпром нефти» через три года нужны стимулы от государства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Тюмень, 19 сентября 2018, 10:31 — REGNUM  В ближайшие годы «Газпром нефти» понадобятся стимулы для поддержания добычи на стабильном уровне. Об этом сообщил журналистам 19 сентября генеральный директор компании Александр Дюков в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

По его словам, в течение трех — пяти лет добыча останется на стабильном уровне. Затем, несомненно, компании нужны будут стимулы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о мерах поддержки нефтедобычи, разработанных министерствами энергетики и природных ресурсов. Речь идет о шести типах льгот для стимулирования добычи нефти, которые, как ожидается, приведут к росту инвестиций в отрасль и увеличению поступлений в бюджет.

Без стимулирующих мер нефтедобыча в России может увеличиться до пиковых 570 млн тонн к 2021 году, после чего начнется постепенно снижение.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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