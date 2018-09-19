Свердловским муниципалитетам обещано больше денег из облбюджета

Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Свердловской области муниципалитеты получат в 2019 году больше денег, чем в 2018-м. Ежегодно объём трансфертов растёт, заявила министр финансов региона Галина Кулаченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики области.

В 2012 году местные бюджеты получили из областного 50,1 млрд рублей. В 2017-м уже более 86 млрд, а в 2018-м — более 90 млрд, пояснила министр. В проекте бюджета на 2019 год снова заложен рост трансфертов — на 10%.

Как отметили в пресс-службе губернатора, согласительные процедуры с территориями по проекту бюджета завершены. Затем законопроект рассмотрят в облправительстве и вынесут на заседание Заксобрания.