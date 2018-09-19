«Чёрных коллекторов» оставят не у дел

Москва, , 09:55 — REGNUM Возможность взыскания долгов с заемщиков останется лишь у судебных приставов и подконтрольных Центробанку кредиторов. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, пишут 19 сентября «Известия».

Речь идет о запрете на уступку долга гражданам и компаниям, которые не находятся под надзором ЦБ или не имеют отношения к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Ограничение планируется распространить на все кредиты, выданные банками и микрофинансовыми организациями. В Госдуме обещают, что законопроект будет принят в 2018 году.

Поправки нацелены на защиту граждан от «чёрных коллекторов». Сейчас возможность взыскания долга может оказаться у любого юридического лица, из-за чего должники часто сталкиваются с шантажом и угрозами. Доля фигурирующих в жалобах взыскателей, не значащихся в реестре ФССП, составляет 95%.

Запрет на уступку долга вычистит с рынка многих нелегальных коллекторов, считают эксперты. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Госдуме также разрабатывают законопроект об установлении ответственности за незаконные действия «черных кредиторов».

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