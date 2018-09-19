Китай и Индонезия положили начало сотрудничеству в области кино

Пекин, , 10:18 — REGNUM Китайская кинокомпания «China Film Group Corporation» проявила интерес к инвестированию в индонезийскую киноиндустрию, сообщает Antaranews.

Китай обратился к индонезийскому правительству с предложением подписать меморандум о взаимопонимании в сфере кино, включив в него несколько пунктов сотрудничества, включая совместное производство фильмов, экспорт-импорт, кинопоказы, проведение кинофестивалей и инвестиции в индустрию кино.

Глава китайской кинокомпании готов подписать меморандум уже в ноябре 2018 г. на Всемирной конференции по креативной экономике.

Димас Джайясрана, глава индонезийской киноиндустрии выразил надежду на сотрудничество.

«У нас около 500 городов, которые ищут инвесторов для постройки кинотеатров», — заявил он.

Сам Китай имеет 55 000 кинотеатров с аудиторией в 1,6 млрд человек в год. В то время как в Индонезии всего 1500 кинотеатров.

Напомним, в 2017 году китайская кинокомпания помогла правительствам Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, предоставляя мобильные кинотеатры. Компания также активно сотрудничает с другими странами за пределами США, такими как Южная Корея, Япония, Сингапур, Казахстан и Вьетнам по созданию совместный кинопроектов.