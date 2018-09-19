Китай потратит $14,6 млрд на развитие цифровой экономики

Пекин, , 09:23 — REGNUM В ближайшие пять лет Китай вложит около 100 млрд юаней (около $14,6 млрд) в развитие цифровой экономики. Об этом говорится в соглашении между Банком развития Китая и Госкомитетом по делам развития и реформ КНР, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа».

Развитие цифровой экономики включено в перечень важнейших для Китая задач, касающихся построения экономики современного типа и наращивания высокотехнологичного развития. Инвестиции пойдут на проекты, связанные с большими объемами данных, концепцией IoТ, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем».

По данным китайских властей, за год — с 2016 по 2017 — объем цифровой экономики увеличился на 20,3% до 27,2 трлн юаней ($3,9 трлн). Это примерно треть от ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае приняли новый закон об электронной коммерции. Теперь операторы платформ электронной коммерции будут платить штраф до 2 млн юаней ($292 731), если не смогут в полной мере исполнить свои обязательства перед клиентами.

Читайте также: «Электронные коммерсанты» в КНР теперь отвечают головой за здоровье клиента