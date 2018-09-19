На рынке нефти наблюдается заметное оживление

Москва, , 09:21 — REGNUM Нефть марки Brent 18 сентября показала довольно волатильные торги — внутридневной диапазон превысил 200 пунктов. Котировки закрылись с приличным повышением, несмотря на частичную коррекцию, и продолжают сохранять восходящий уклон на утренних торгах сегодня, 19 сентября, расположившись в районе $78,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Министр нефти Саудовской Аравии привнес заметное оживление на рынок черного золота, который, видимо, соскучился по вербальным интервенциям и с удовольствием отреагировал на заявления чиновника о том, что королевство не будет препятствовать росту цен и считает приемлемым для себя уровень цен выше $80 за баррель. Прозвучало это довольно странно, учитывая, что саудиты находятся под давлением Трампа, который «ругает» ОПЕК за высокие цены. Но рынку оказалось достаточно этих комментариев, чтобы разогнать Brent выше уровня $79», — отметил эксперт.

Впоследствии актив откатился от максимумов в районе $79,20 почти на целую фигуру, но все равно остался в хорошем плюсе по итогам дня. Помимо технических факторов, роль сыграл отчет API, который отразил неожиданное увеличение запасов сырой нефти на 1,2 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, что несколько сгладило общую картину.

«Сегодня, 19 сентября, котировки продолжают укрепление, но уже размеренными и спокойными темпами. По мере того как рынок полностью переварит посыл Саудовской Аравии, Brent рискует откатиться на юг, если не сможет показать уверенный пробой области $78,50 и подтвердить его в ближайшей перспективе», — полагает Мащенко.

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