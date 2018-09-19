Первый контейнеровоз совершил успешный переход по Северному морскому пути

Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Первый коммерческий контейнеровоз датской компании Maersk с успехом преодолел расстояние в тысячи километров Северного морского пути. Судно этого типа впервые совершило такой переход вдоль берегов России. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на письмо Maersk.

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Ожидается, что контейнеровоз достигнет конечного пункта назначения в Санкт-Петербурге на следующей неделе. В компании уточнили, что судно ледового класса грузоподъемностью 42 тыс. тонн, перевозившее российскую рыбу и южнокорейскую электронику, покинуло Владивосток на Дальнем Востоке России 23 августа.

«Пробный проход позволит нам изучить оперативную возможность контейнерных перевозок по Северному морскому пути и собрать данные», — цитирует газета представителя пресс-службы Maersk.

В компании добавили, что в настоящее время они не рассматривают Северный морской путь как коммерческую альтернативу уже существующей сети.

Напомним, Северный морской путь может сократить время в пути между Азией и Европой до двух недель, позволяя судам избегать прохода через Суэцкий канал или мимо мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

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