Финляндия отправила бизнес-миссию в Ростовскую область

Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM Финляндия изучает инвестиционный потенциал Ростовской области. С этой целью на Дон прибыла бизнес-миссия в составе 13 человек. Возглавил делегацию чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Смысл нашей поездки — заложить новые контакты, спланировать дальнейшие шаги так, чтобы как можно больше финских компаний осуществляли свою деятельность на территории Ростовской области, а ростовские компании находили партнеров в нашей республике», — отметил посол.

По словам Микко Хаутала, в настоящее время на территории России работает более 900 финских компаний. Одна из крупнейших представлена в Ростове-на-Дону в сегменте строительства. Именно это направление, по мнению иностранных гостей, — одно из самых перспективных на Дону. Заинтересована финская сторона и совместными проектами в сфере высоких технологий.

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Финляндией составил 5 млн 266 тыс. долларов США. Для сравнения: по итогам 2017 года внешнеторговый оборот между сторонами по итогам 2017 года составил 9 млн 853 тыс. долларов США.