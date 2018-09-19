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В Симферополе закрыли красивый, но опасный торговый центр

Экономика

Собственнику предстоит устранять серьёзные нарушения пожарной безопасности

Симферополь, 19 сентября 2018, 09:08 — REGNUM  В Симферополе закрыли торговый центр «Берг» из-за нарушений норм пожарной безопасности, допущенных при эксплуатации здания и представляющих реальную угрозу жизни людей. Об этом 18 сентября сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по РК.

«На основании решения Алуштинского городского суда судебные приставы возбудили исполнительное производство о запрете деятельности торгового центра, который будет закрыт до устранения нарушений требований о пожарной безопасности», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года суд приостановил работу детской игровой комнаты в ТРЦ «Центрум» до полного устранения нарушений противопожарной безопасности, а также симферопольского торгового центра «Куб», который власти крымской столицы и республики безуспешно пытались убрать с одной из площадей города с 2015 года. В конце августа глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что согласно решению суда он будет снесён «в самое ближайшее время», однако скандальный ТЦ до сих пор остаётся на своём месте.

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