Стало известно, кому доверят транспортную схему Ростовской агломерации

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Акционерное общество «Институт «Стройпроект» займётся разработкой транспортной схемы для Ростовской агломерации. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM 19 сентября.

«По результатам рассмотрения единственной заявки, она [компания] признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации», — говорится в сопроводительной информации.

Отметим, что компания «Институт «Стройпроект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — комплексное проектирование транспортных сооружений и автомобильных дорог. На счету специалистов, в том числе, инфраструктурные проекты к Олимпиаде-2014 в Сочи и ЧМ-2018.

ИА REGNUM напоминает, что на разработку транспортной схемы Ростовской агломерации, которая включает в себя Ростов-на-Дону, Батайск и Азов, из регионального бюджета выделено почти 40 млн рублей. Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Срок выполнения работ — до 17 декабря 2018 года.

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