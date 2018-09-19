Грозный, , 08:44 — REGNUM Повышение пенсионного возраста диктует само время. Этот вопрос давно стоял и был очень актуален для Российской Федерации. Ситуация, которая сложилась на данный момент вокруг Пенсионного фонда РФ (ПФР), подтолкнула правительство к решению проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ от Чеченской Республики Мансур Солтаев.

«Главное, на что обращают внимание члены Общественной палаты РФ — не будут ли нарушаться права граждан предпенсионного возраста. Сейчас человек в 40 лет не может устроиться на работу, большой вопрос — сможет ли человек в возрасте 60−65 лет трудоустроиться, ведь некий негласный возрастной ценз существует. Поэтому важно твёрдо узаконить права граждан предпенсионного возраста», — отметил член ОП РФ.

Общественная палата РФ поднимала этот вопрос. Президент РФ Владимир Путин услышал и озвучил пожелание общественников, сделал на этом акцент, и сейчас разрабатываются предложения, как будут защищены права граждан предпенсионного возраста. Этот вопрос очень актуальный и волнует большинство граждан.

«Ещё один очень важный момент в проведении пенсионной реформы — повышение пенсий пенсионерам. Повышение будет поэтапным, пенсии будут расти как для нынешних, так и для будущих пенсионеров. Благосостояние российских пенсионеров будет расти с каждым годом», — высказал свое мнение Солтаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»