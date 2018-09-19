Эстония лидер по инфляции в Еврозоне

Таллин, , 09:00 — REGNUM Статистическая служба Европейского союза Eurostat, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странам, опубликовала доклад по августовской инфляции среди стран членов ЕС. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Согласно данным Eurostat, в августе самая высокая инфляция наблюдалась вРумынии (4,7%) и Болгарии (3,7%), Эстония же заняла третье место с показателем 3,5%. Однако непосредственно в еврозоне Эстония оказалась первой среди «рекордсменов», перегнав Словакию и Латвию, размер инфляции у которых — 2,9% и 2,8% соответственно.

По мнению специалистов Eurostat, в августе на инфляцию в еврозоне сильнее всего повлияли энергия (0,87%), услуги (0,59%), продукты питания, алкогольная и табачная продукция (0,48%), а также промышленные товары за исключением энергии (0,09%).

Как сообщает Sputnik Эстония, именно подорожание энергии, алкоголя и табачных изделий в Эстонии, власти которой любят пополнять казну за счет акцизов, вызвало очередной рост инфляции в республике.

В среднем по всей еврозоне годовая инфляция составила 2%, а в июле она была 2,1%.