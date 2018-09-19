Латвия считает, что политических рисков при выходе из БРЭЛЛ нет

Рига, , 08:39 — REGNUM После долгих переговоров в пятницу, 14 сентября, в Брюсселе было решено, что Литва и Латвия соединят свои электросети с континентальной Европой, о чем уже ранее сообщало ИА REGNUM. Стоимость проекта по синхронизации систем электропередачи оценивается в 1 млрд евро, и сегодня стоит необходимость договориться о его финансировании. Серьезных политических рисков для преемственности проекта возникнуть не должно, сообщает агентство BNS, ссылаясь на латвийских экспертов.

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Одним из вероятных рисков по реализации проекта, по мнению эксперта в области энергетики Юрис Озолинь, могут стать возможные будущие споры о распределении затрат на проект между странами. Он также подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы при реализации проекта не возникали споры ни по техническим решения, ни по финансам.

«Это техническое решение, и вполне очевидно, что проект необратим. Да, у нас есть меморандумы, подписанные премьерами и президентами стран Прибалткии и Польши. Поэтому я надеюсь, что проект получит продолжение. Принятое решение — это технические детали, которые, несомненно, повлияют на стоимость проекта (…) Прежде всего нужны технические решения, затем — сметы, а затем — тот, кто будет финансировать», — сказал Озолиньш.

По словам Озолиньша, нужно стремиться к тому, чтобы при реализации проекта не возникали споры ни по техническим решениям, но и по финансам.

«Критическая ситуация возникнет, если кто-нибудь объявит, что у него есть решения лучше, тогда все начнется сначала, а если такие предложения получат еще и политическую поддержку — это рискованно. Угрозу также могут вызвать споры относительно финансов», — сказал эксперт.

По мнению независимого эксперта Рейнис Аболтиньш, принятое решение в пятницу указывается на необратимость процесса.

«Не видно никаких признаков, чтобы кто-то мог бросить или остановить проект», — добавил эксперт.

Как ранее сообщала ИА REGNUM, выход Прибалтики из БРЭЛЛ также коснётся и Российскую Федерацию, а точнее ее единственного анклава — Калининградскую область. Однако латвийские эксперты не считают, что угрозу для процесса синхронизации могут создать те или иные решения России.

«По моим данным, Россия знает о принимаемых решениях и сама готовится к десинхронизации балтийских стран с системой БРЭЛЛ. Так что Россия повышает энергетическую безопасность Калининградской области. Область экспортирует большие объемы электроэнергии в Литву, потому что вырабатывает больше, чем ей самой нужно. Они понимают ситуацию, и я не думаю, что во время переговоров с Россией могут возникнуть проблемы», — сказал Аболтиньш.

Он также высказался скептически о предупреждениях некоторых экспертов о том, что Россия якобы может отключить от своей системы, например, электросети Литвы, чем они будут синхронизированы с сетям Европы.

«Я слышал об этом от литовцев не раз, но не считаю, что это большая угроза. У нас есть производственные мощности, перемычки, доступ к рынкам сжиженного природного газа, за что нам следует благодарить и литовцев»,— добавил Рейнис Аболтиньш.