Подрядчика нижегородского метро «топят»: три фирмы требуют его банкротства

Нижний Новгород, , 08:22 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил ещё один банкротный иск к подрядчику станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу — 2018. Иск к ООО «Нижегородское строительное Управление-620» к производству пока не принят, но в суде уже имеется два аналогичных иска к этой же компании, где кредиторы требуют признать ее несостоятельной. Обоснованность одной из претензий суд рассмотрит 26 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, строительство станции велось в рамках продления Сормовско-Мещерской линии. Официально «Стрелку», возведение которой обошлось свыше 11,6 млрд рублей, открыли в День России. Строительство стартовало весной 2015 года. Контракт получило московское ООО «СК «Управление строительства — 620», но подрядчиком выступило аффилированное с ним нижегородское общество. Последнее также печально прославилось задержками зарплаты рабочим, для погашения долгов по которой им год назад даже пришлось устроить забастовку.

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В сентябре 2018 года следователи снова возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 924 метростроителям. Общая сумма долга превышает 87,4 млн рублей.

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Иск от нижегородского ООО «Атлас» с требованием признать банкротом ООО «Нижегородское строительное Управление-620» был подан 17 сентября 2018 года. Сумма претензий — 2 753 433,5 рубля. 31 июля 2018 года компания «Атлас» выиграла иск к метростроительной компании о взыскании задолженности по договору аренды спецтехники с экипажем от 2016 года. Сумма составила около 400 тыс. рублей с учетом госпошлины. Ответчик решение не обжаловал, апелляционная жалоба была оставлена без движения из-за недочетов до 28 сентября 2018 года. Помимо этого, ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» в рамках того же дела заявило «ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины в связи с тяжелым финансовым положением».

До этого ООО «Атлас» выиграло еще ряд исков к подрядчику. При рассмотрении одного из дел почти на 3 млн рублей, которое он выиграл, истец требовал наложить обеспечительные меры, так как на тот момент (июнь 2018 года) «в производстве Арбитражного суда Нижегородской области находилось более 15 арбитражных дел о взыскании с ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» задолженности на общую сумму более 38 миллионов рублей».

Стоит отметить, что на сегодня в базе суда уже имеется одно не рассмотренное банкротное дело. ООО «Ника», позднее которое сменил правопреемник ООО «Корд», еще в июне 2018 года потребовало признать подрядчика новой станции банкротом. В качестве истца к этому делу присоединились еще и нижегородское ООО «ПромКранСтрой», чьи претензии рассмотрят не позднее 15 дней с даты слушаний иска первой компании. Заседание назначено на 26 сентября 2018 года.

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