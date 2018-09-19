Среда, 19 Сентября 2018 года
08:42:47 МСК

Блокада Катара обернулась убытками авиакомпании Qatar Airways

Экономика

По словам главного исполнительного директора авиакомпании блокада не могла не повлиять на финансовые результаты

Блокада Катара обернулась убытками авиакомпании Qatar Airways
Aero Icarus
Qatar Airways Boeing 777-300

Доха, 19 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Убытки катарской авиакомпании Qatar Airways за финансовый год из-за блокады Катара Саудовской Аравией и тремя другими соседними странами составили 252 млн риалов (около $69 млн). Об этом сообщает 18 сентября агентство Reuters.

Отмечается, что из-за ограничений, введенных Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Египтом и Бахрейном компания Qatar Airways потеряла доступ к 18 ранее имевшимся маршрутам. По словам главного исполнительного директора авиакомпании Акбара аль-Бейкера, данная ситуация «не могла не повлиять на наши финансовые результаты».

Читайте также: Меркель обещает помочь Катару примириться с соседями

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе разорвали экономические и дипломатические отношения с Катаром летом 2017 года.

Читайте также: Foreign Policy: Из блокады Эр-Рияда Катара Доха выходит победителем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатический скандал с Катаром и его последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить