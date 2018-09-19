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Назначен новый вице-президент New Stream Group

Экономика

Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) занимается добычей и переработкой нефти и нефтепродуктов

Москва, 19 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  Вице-президентом группы компаний «Новый поток» (New Stream Group) назначен бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров. Об этом говорится в сообщении компании.

«На должность вице-президента New Stream Group по природоохранной деятельности и экологии назначен Артем Сидоров», — отмечается в сообщении.

Напомним, группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) занимается добычей и переработкой нефти и нефтепродуктов, а также транспортировкой и реализацией их на внешнем и внутреннем рынке.

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