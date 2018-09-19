Ставрополь, , 07:57 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо и в первую очередь необходимо для пенсионеров, для увеличения им пенсий. Сейчас пенсионеры получают очень низкие пенсии. Реформа предполагает существенно повысить пенсии, это очень важно, заявил корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель города Ставрополь Сергей Чалов.

Многие пенсионеры идут работать после выхода на пенсию, потому что пенсии не хватает, на неё нельзя прожить. Но пенсия должна начисляться по справедливости, трудовой стаж выходящих на пенсию людей должен обязательно учитываться. Сейчас человек, честно проработавший всю жизнь, получает пенсию в два раза меньше, чем человек, просидевший в тюрьме и заработавший туберкулёз, он получает пенсию за вред здоровью. Так быть не должно, это не справедливо, этот вопрос надо пересмотреть.

«Проводить пенсионную реформу нужно. Хотелось бы, чтобы пенсионеры получали пенсию, на которую можно было безбедно жить, а не существовать. При этом должны учитываться трудовые заслуги выходящих на пенсию людей», — высказал свое мнение Чалов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»