Цену на нефть разогрела Саудовская Аравия

Москва, , 07:12 — REGNUM На бирже ICE 18 сентября к вечеру баррель нефти сорта Brent резко вырос в цене на 1,8%, до $78,95. По сообщению агентства Bloomberg, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после визита на прошлой неделе в Москву провел переговоры с крупными финансовыми институтами, являющимися участниками нефтяного фьючерсного рынка. В ходе переговоров, как сообщило агентство, министр назвал приемлемой для Саудовской Аравии цену нефти не ниже чем $80 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Нефтяной рынок оказался весьма воодушевлен этим сообщением, хотя неясно, насколько оно соответствует действительности, так как до сих пор Саудовская Аравия старалась не слишком обострять отношений с США.

Если сегодня, 19 сентября, цена Brent к концу дня закрепится выше $78,50, то путь на $80 цене черного золота будет открыт очень легко. Исходя из технических и спекулятивных факторов, влияющих на нефтяной рынок, сегодня нефть Brent будет торговаться в коридоре $77,80−79 за баррель.

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