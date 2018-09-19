Ростуризм наказал регионы за неэффективное расходование федеральных средств

Москва, , 07:10 — REGNUM Ростуризм по итогам проверок обнародовал информацию о регионах, которые не выполнили условия предоставления субсидий, предусмотренных федеральной программой по развитию внутреннего и въездного туризма и соглашениями, заключенными с Ростуризмом в период 2014—2017 годов. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, таковых субъектов РФ оказалось восемь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За недостижение показателей результативности меры бюджетного принуждения примерены в отношении Калининградской области, Рязанской области, Вологодской области, Липецкой области.

Также финансовые санкции получили Кабардино-Балкария, Ивановская область и Чувашия. Причина — невыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии в части софинансирования за счет средств бюджета.

Примечательно, что в список нарушителей попал Алтайский край, причём, этот регион, активно продвигаемый как туристический, наказали и за слабые показатели результативности участия в программе и за недостаточное софинансирование. Общая сумма мер бюджетного принуждения в отношении названных регионов превысила 700 миллионов рублей.

Напомним, федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» была утверждена 28 июля 2011 года. Её реализация призвана повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль.